شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة حسناء تتزوج ‘‘مليونير’’ وبعد 3 أشهر كانت المفاجأة الصادمة حينما فتشت ألبوم (الصور) شاهد ماذا وجدت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة تحدث للمرّة الأولى في بريطانيا، أثارت قصة شابة بريطانية حققت حلمها بالزواج من الرجل الذي أحبته، وهو مليونير في سن جدها، إلا أن المفاجأة بعد ثلاثة أشهر من زواجهما، حيث اكتشفت أنها حفيدته بالفعل.

وأشارت صحيفة "ميرور” البريطانية إلى أن العروس التي تبلغ من العمر 24 عاماً، والتي رفضت الإفصاح عن اسمها وهويتها، مؤكدة أنها شعرت بصدمة ألجمتها عندما اكتشفت الأمر للوهلة الأولى.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

Advertisements

​

​

​​

​

وقالت العروس إنها "تعرف أن جدها لأبيها ترك والدها وهو صغير في السن، وهجر أسرته ولم يعد أحد يعرف عنه شيئا، وبعد زواجها من هذا المليونير (68 عاما) بثلاثة أشهر، كانت تشاهد ألبوم صوره وهو صغير، وصُعقت عندما رأت صورته وهو يحمل أبيها وهو صغير، بشكله وملابسه نفسها في الصور التي لديها لأبيها في هذه السن".



وأضافت: "لم أكن في حاجة إلى المزيد من الوقت للتأكد، فقد كانت الأمور واضحة تماما ولا لبس فيها".



وعما إذا كان أهلها لم يعرفوا الأمر من قبل أو على الأقل راودهم الشك بشأنه، قالت إن مسألة زواجها كانت سريعة ولم يكن لأهلها فيها أي دور.



وحول مصير علاقتها الزوجية، أكدت أنها سعيدة جدا مع زوجها الذي تحبه وستبقى معه مهما حدث.