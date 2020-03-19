شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرون ‘‘سارة باب الحارة’’ عشيقة العكيد معتز؟؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم في إطلالة أنثوية جريئة وغير مسبوقة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق.

حيث كانت الفنانة كيندا حنا ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال ابيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​​ ​ وكتبت الفنانة كيندا حنا "نجمة باب الحارة " تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها. الجمهور أعجب بإطلالة الفنانة كندا حنا على الرغم من جرأتها الا انه أصر على انها انيقة وتستحق الغزل والدعم وقال لها: "شو هاد الجمال، اشتقنا لإطلالتك على التلفزيون، شو ما لبستي أنيقة، أغلى فنانة على قلبي ربي يحفظك".

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