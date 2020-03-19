هل تذكرون الشاب السعودي الذي شرب ‘‘الديتول’’ في بث مباشر؟ شاهدوا كيف كان مصيره (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن الجهات الأمنية السعودية ألقت القبض على شاب من مشاهير برنامج “سناب شات” بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​​ ​ وكان الشاب قد وثق فيديو وهو يشرب مطهر “ديتول” ، وأثار تصرفه استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.

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