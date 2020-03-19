شكرا لقرائتكم خبر عن مليونير سعودي يتزوج ‘‘المتعة’’ من فتاة عربية ويدخل عليها .. وبعد أيام كانت المفاجأة الصادمة.. شاهد ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت فتاة عشرينية ببلاغ للشرطة المغربية في ولاية أمن فاس، تتهم فيه زوجها السعودي بتعنيفها جنسياً وجسدياً ، وأنها وقعت ضحية للاستغلال الجنسي -بحسب وصفها- .

وأكدت الضحية ، أن المستثمر السعودي تزوج بها زواج متعة ، مقابل 5 ملايين، بعد أن تدخل عدد من الوسطاء لاستدراجها والتغرير بها وإغرائها للارتباط به بهذه الطريقة ، ثم قام بتطليقها . أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​​ ​ وأوضحت مصادر بحسب موقع الصباح ، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المستثمر السعودي ، الثلاثاء الماضي بعد وصوله لمنزل الفتاة البالغة من العمر 24 سنة ، لمفاوضة عائلتها للتنازل عن المحضر التي قدمته إلى النيابة العامة . فيما يجري التحقيق معه بعد القبض عليه لمعرفة حقيقة وملابسات البلاغ الذي تقدمت به الفتاة .

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