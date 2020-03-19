شكرا لمتابعة خبر عن اسواء من فيروس كورونا واشد خطرا من الاسلحة النووية..حادثة مخيفة تحدث في هذه المحافظة الجنوبية وتثير هلع وخوف كل ابناء الجنوب ..لن تصدق ماذا حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اسواء من فيروس كورونا واشد خطرا من الاسلحة النووية..حادثة مخيفة تحدث في هذه المحافظة الجنوبية وتثير هلع وخوف كل ابناء الجنوب ..لن تصدق ماذا حدث

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