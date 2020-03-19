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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس في اوروبا ولا في أمريكا..في هذا البلد المسلم رجل يقتل عائلته بدم بارد وطريقة مروعة لسبب لا يخطر على البال..وعندما حضرت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة

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