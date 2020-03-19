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صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة لذيذة اذا تناولتها ولو مرة واحدة في الاسبوع فسوف تحمي جسمك من كل الالتهابات وتنظفه من السموم وتجعل بصرك حاد كالصقر حتى لو بلغت 60 عاما

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