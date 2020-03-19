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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بنحو 10% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ارتفعت أسعار النفط بنحو 10%، الخميس، بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت 3 أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة 20 عاما، إذ تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا وزادت الإمدادات بفعل زيادة الإنتاج.
والتقط خام برنت القياسي، الذي فقد نصف قيمته في أقل من أسبوعين، الأنفاس بعض الشيء مع تقييم المستثمرين في مختلف الأسواق المالية تأثير حزم تحفيز ضخمة من بنوك مركزية.
وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، قفز برنت 2.29 دولار، أو 9.2% إلى 27.16 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ 2003.
وصعد الخام الأمريكي 3.20 دولار، بما يعادل 15.7% إلى 23.52 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاما.
لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح، إذ إن الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين هذا الشهر.
وتخطط السعودية، أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمواصلة الضخ بمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا لعدة أشهر.
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