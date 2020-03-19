شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه .. حركة خطيرة يبتكرها مواطن في استخدامه للنقود للوقاية من كورونا والعالم أجمع يقتدي بدهاءه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - < >تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بتعقيم وتطهير جهاز الصراف الآلي قبل وبعد عملية سحب الأموال خوفًا من كورونا.
أخبار جديدة من الخليج 365:
وظهر المواطن في الفيديو أثناء قيامه باستخدام مادة مطهرة ووضعها على منديل ومسح جهاز الصراف قبل استخدامه أو الضغط على أزراره.
وكرر المواطن نفس العملية بتطهير الجهاز عقب الانتهاء من معاملته، وذلك حفاظًا منه على صحته وصحة غيره في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تحذيرًا من مخاطر انتقال فيروس كورونا للأشخاص بملامسة الأسطح، محذرة من إمكانية أن يعيش عليها لعدة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه .. حركة خطيرة يبتكرها مواطن في استخدامه للنقود للوقاية من كورونا والعالم أجمع يقتدي بدهاءه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.