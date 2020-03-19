شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه .. حركة خطيرة يبتكرها مواطن في استخدامه للنقود للوقاية من كورونا والعالم أجمع يقتدي بدهاءه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بتعقيم وتطهير جهاز الصراف الآلي قبل وبعد عملية سحب الأموال خوفًا من كورونا.

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وظهر المواطن في الفيديو أثناء قيامه باستخدام مادة مطهرة ووضعها على منديل ومسح جهاز الصراف قبل استخدامه أو الضغط على أزراره.

وكرر المواطن نفس العملية بتطهير الجهاز عقب الانتهاء من معاملته، وذلك حفاظًا منه على صحته وصحة غيره في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تحذيرًا من مخاطر انتقال فيروس كورونا للأشخاص بملامسة الأسطح، محذرة من إمكانية أن يعيش عليها لعدة أيام.