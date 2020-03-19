شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ‘‘عاري تمامًا’’ يحمل سلاحه ويتجول في شوارع الكويت .. شاهد ماذا فعل وأثار الرعب والهلع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكن رجال الأمن في الكويت من ضبط خليجياً اثار الرعب في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، بعد ظهوره شبه عار ويحمل في يده سكيناً.
وظهر شخص في طريق فرعي في منطقة المنقف لا يرتدي قميصاً ويحمل سكيناً لوّح بها باتجاه قائدي المركبات، ما أثار مخاوفهم.
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وانتقل رجال الأمن إلى المكان، وعند وصولهم تبيّن أنه غير مدرك لتصرفاته، وتمت السيطرة عليه وضبطه.
وتبين أنه من جنسية خليجية ويبلغ من العمر 30 عاماً، ويعاني من اضطرابات عقلية، فأحيل إلى مستشفى الطب النفس.
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