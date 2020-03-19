شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن مهمته الجديدة: قائد لواء معاشيق يصل ابين على راس قوة عسكرية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل قائد اللواء الاول حماية الرئاسية،الذي كان مرابط في معاشيق، الى محافظة ابين امس قادما من المملكة العربية السعودية.
وبحسب موقع عدن الغد الذي نشر الخبر، قدم العميد سند الرهوة على راس قوة عسكرية واليات قادما من المملكة بحسب ما افاد مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد.
المصدر قال ان الرهوة سيتولى قيادة قوات الجيش في ابين خلال الفترة القادمة.
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