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محلل سعودي يسخر من الزنداني بعد زعمه اكتشاف علاج لفيروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - سخر محلل سياسي سعودي من اعلان نجل عبد المجيد الزنداني اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

 

وقال السياسي السعودي "خالدالزعتر " في تغريدة له على تويتر : دول عظمى عجزت في التوصل لعلاج لـ فيروس كورونا، عبدالمجيد الزنداني وإبنه الفارين من اليمن لأحضان تركيا يعلنون التوصل لعلاج لـ كورونا.

 

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وتابع: هذه قمة المهزلة وليس بالأمر المستغرب هكذا هم يراهنون على غباء من يتبعونهم.

 

واختتم حديثه متسائلا في نوع من السخرية:أين هي منظمة الصحة العالمية عن هذه العبقرية؟.

 

 وكان محمد النداني نجل السياسي والداعية اليمني "عبد المجيد الزنداني" زعم امس الاثنين اكتشاف علاج لوباء الكورونا, واثار اعلانه حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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