شكرا لبحثكم عن خبر للوقاية من كورونا.. كيف تصنع مطهرا لليدين في منزلك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعتبر المطهرات من أكثر الأمور التي يحتاجها الكثيرين في الوقت الراهن، للوقاية والحماية من فيروس «كورونا» المستجد، وفي ظل ارتفاع أسعار المطهرات في الأسواق، قدم موقع «stylesatlife»، عدد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها والقيام بها لتحضير المطهر المنزلي بأسعار بسيطة ومتواجدة في المنزل.

مكونات مطهر اليدين في المنزل:

يمكن تحضيره، باستخدام خل أبيض، زيت زيتون، زيت لافندر «متوافر عند العطار لإضافة رائحة مختلفة»، جل الصبار «متوافر في المحال»، وعاء صغير، ماء ورد وزجاجة بخاخ صغيرة. في الوعاء، يتم خلط كافة المكونات السابقة جيداً حتى تتجانس، وبعد ذلك في زجاجة البخاخ ضع المكونات لتصبح جاهزة للاستخدام، على مدار اليوم.

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طريقة آخرى

تتمثل مكوناتها في ليمون، برتقال، ماء، قشر يوسفني، خل، بيكربونات صوديوم، حيث اغلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء، بعد ذلك قومي بتصفيته جيداً، واضيفي على الخليط المصفي الماء، الخل وبيكربونات الصوديوم، اخلطي كافة المكونات جيداً، وضعيهم في زجاجة لتصبح جاهزة للاستخدام في قتل الميكروبات وتعقيم المنزل وخاصة في المطبخ.

طريقة ثالثة

يمكن الاعتماد عليها، بخلط نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، نصف كوب من جل الصبار، في وعاء متوسط الحجم، وبعد ذلك وضعهم في زجاجة للاستخدام الفوري.