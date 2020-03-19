شكرا لبحثكم عن خبر للوقاية من كورونا.. كيف تصنع مطهرا لليدين في منزلك والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعتبر المطهرات من أكثر الأمور التي يحتاجها الكثيرين في الوقت الراهن، للوقاية والحماية من فيروس «كورونا» المستجد، وفي ظل ارتفاع أسعار المطهرات في الأسواق، قدم موقع «stylesatlife»، عدد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها والقيام بها لتحضير المطهر المنزلي بأسعار بسيطة ومتواجدة في المنزل.
مكونات مطهر اليدين في المنزل:
يمكن تحضيره، باستخدام خل أبيض، زيت زيتون، زيت لافندر «متوافر عند العطار لإضافة رائحة مختلفة»، جل الصبار «متوافر في المحال»، وعاء صغير، ماء ورد وزجاجة بخاخ صغيرة. في الوعاء، يتم خلط كافة المكونات السابقة جيداً حتى تتجانس، وبعد ذلك في زجاجة البخاخ ضع المكونات لتصبح جاهزة للاستخدام، على مدار اليوم.
طريقة آخرى
تتمثل مكوناتها في ليمون، برتقال، ماء، قشر يوسفني، خل، بيكربونات صوديوم، حيث اغلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء، بعد ذلك قومي بتصفيته جيداً، واضيفي على الخليط المصفي الماء، الخل وبيكربونات الصوديوم، اخلطي كافة المكونات جيداً، وضعيهم في زجاجة لتصبح جاهزة للاستخدام في قتل الميكروبات وتعقيم المنزل وخاصة في المطبخ.
طريقة ثالثة
يمكن الاعتماد عليها، بخلط نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، نصف كوب من جل الصبار، في وعاء متوسط الحجم، وبعد ذلك وضعهم في زجاجة للاستخدام الفوري.
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا.. كيف تصنع مطهرا لليدين في منزلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.