مجهولون يغتالون أحد أشهر لاعبي كرة القدم اليمنيين “صورة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - * لقي لاعب فريق نادي عرفان علي عبد الله عمر شقراء (سيود) ، مصرعه أمس الأول الأحد ، برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة لودر بمحافظة أبين .. وبحسب مصدر محلي وشهود عيان تحدثوا لـ«الأيام» أن مسلحين ملثمين مجهولين ، كانا يستقلان دراجة نارية ، إقتربا من مدافع عرفان الشاب علي عبد الله شقراء سيود ، الذي كان ماشياً برفقة أحد أصدقائه ، وسط سوق مدينة لودر ، حيث أطلق أحدهما النار عليهما في الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأول الأحد ، مما أدى إلى مقتلهما معاً.* وبهذا المصاب الأليم يتقدم المجلس الإداري لنادي عرفان الرياضي ، والجهاز الفني ، ولاعبو فريق كرة القدم بخالص التعازي ، وعظيم المواساة إلى أسرة اللاعب علي سيود شقراء .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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