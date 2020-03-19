شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أحدث فيديو جديد من قلب معسكر " كوفل " لـ محمد العرب وهو يخاطب القبائل ولجنود ويقطع الشك باليقين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت قناة الحدث فيديو لمراسلها محمد العرب يوضح حقيقة سيطرة جماعة الحوثي على معسكر كوفل بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وبثت القناة مقطع فيديو من كوفل أمام معسكر اللواء 312 بصرواح غرب محافظة مأرب.

Advertisements

ونفت قيادات تابعة للجيش والمقاومة في مقابلات من بوابة المعسكر حقيقة الأنباء التي تحدثت عن سقوط معسكر كوفل بيد جماعة الحوثي مؤكدين أن المواجهات تبعد عن اللواء بأكثر من 12 كيلو مترا.

وكانت وسائل إعلام حوثية ونشطاء وجهات إعلامية أخرى زعمت أن معسكر كوفل بيد قوات الحوثي، كما صرحت مصادر عسكرية حوثية بذلك لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وهو ما نفته الحكومة الشرعية وقيادات الجيش الوطني.

..