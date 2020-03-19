بتوجيهات من عيدروس الزبيدي ومن هاني بن بريك تم ايقاف دعم لقبائل البيضاء من التحالف العربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت شرطة حد يافع ذخائر مسلمة من التحالف لقبائل ال حميقان لمواجهة ميليشيا الحوثي على حدود البيضاء. وتابع المصدر قائلا ان قائد مليشيات الحزام الأمني في لحج التابع للإنتقالي جلال الربيعي وبأمر من قيادة الانتقالي تسبب في إيقاف الدعم الجبهات البيضاء ال حميقان هذا وقد حقق بالأمس الجيش الوطني انتصار كبير على المليشيات الحوثيه .

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