ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 وهي كالتالي :

الحبيب الجفري ينتقد الحملة المغرضة لتشويه تعامل مصر مع كورونا https://www.elyamnelaraby.com/467734/ تحركات حوثية جديدة تستهدف معالم ثورة 26 سبتمبر https://www.elyamnelaraby.com/467740/ مليشيا الحوثي في صعدة تشيع دفعة جديدة من قياداتها (أسماء) https://www.elyamnelaraby.com/467742/ مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في صرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/467744 Advertisements آل جابر: من غير المقبول أن تجري الشرعية مناورات بأبين بينما في ظل الهجوم على مأرب https://www.elyamnelaraby.com/467747 مسلحون يغتالون جنديا في عدن https://www.elyamnelaraby.com/467748/ الحكومة تضع هذه الشروط لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/467760 قوات الجيش تُسقط "مسيَّرة" حوثية في جبهة المخدرة بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/467762/ المطيري : هيكلة الجيش اليمني باتت أولوية قصوى https://www.elyamnelaraby.com/467780/ هاني بن بريك يوجه رسالة هامة إلى عبدالله الصبيحي https://www.elyamnelaraby.com/467788/

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