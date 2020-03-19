عاجل : ولى العهد محمد بن سلمان يباغت الجميع بتصريح ناري اثار الرعب والهلع في نفوس كبار الامراء والوزراء

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وهو يتوعد المتورطين في قضايا فساد بأنه سيتم محاسبتهم مهما كانت مكانتهم. وقال ولي العهد في مقطع فيديو : لن ينجو أي فاسد.. كائن من كان ، مضيفًا : لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان سواء كان وزير أو أمير أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب .

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأحد 15 مارس، قد أقدمت على التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، حيث كشفت عن استغلال عدد 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.

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