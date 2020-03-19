شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 خاص_الخليج 365 ننشر فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس، 19/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 835. 32 ريالًا 49.75 $ Advertisements الذهب عيار 22 30.096 ريالًا 45.6$ الذهب عيار 21 28.729 ريالات 43.53 $ الذهب عيار 18 24.624 ريالاً 37.31$ أوقية الذهب 1.021.020 ريالاً 1547$

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