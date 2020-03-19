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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

خاص_الخليج 365

ننشر فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس، 19/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24          835. 32 ريالًا                        49.75 $

 

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الذهب عيار 22              30.096 ريالًا                   45.6$

 

الذهب عيار 21            28.729 ريالات                   43.53 $

 

 الذهب عيار 18            24.624 ريالاً                     37.31$

 

أوقية الذهب       1.021.020  ريالاً                                1547$

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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