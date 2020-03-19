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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غراندي تصف قصف المليشيا لمستشفى الثورة في تعز بـ"الأمر المروع" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
وصفت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليزا غراندي" استهداف المستشفيات والمرافق الصحية في محافظة تعز بـ"الأمر المروع".
وذكرت غراندي في بيان أن "تقارير أولية أشارت إلى أن قذيفتين ضربتا في الـ13 مارس الجاري مبنيين بمستشفى الثورة العام الذي يخدم مئات الآلاف من اليمنيين في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن".
وتابعت غراندي "إنه لأمر مروع أن تحدث هجمات على المستشفيات والمرافق الصحية"، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم الثاني على مستشفى الثورة في أقل من عشرة أيام.
ولفتت إلى أن هناك أقل من 50 بالمئة من المرافق الصحية في كافة أنحاء اليمن تعمل حاليا، ولا يتوفر في المرافق العاملة ما يكفي من المختصين والمعدات والأدوية.
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في الميدان قد وثقوا 142 هجوما على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء اليمن منذ بداية الحرب في عام 2015.
يشار إلى أن ميليشا الحوثي كانت قد استهدفت خلال الأسبوع الماضي، مستشفى الثورة العام في محافظة تعز والأحياء المجاورة بعدة قذائف هاون.
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