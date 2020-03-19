شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تُسقط "مسيَّرة" حوثية في جبهة المخدرة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية.



وقالت مركز "سبأ الإعلامي" إن قوات الجيش أسقطت مسيرة حوثية في جبهة المخدرة غربي المحافظة.

وتعد هذه ثاني طائرة حوثية يسقطها الجيش في مأرب خلال 24 ساعة.

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