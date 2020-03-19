شكرا لبحثكم عن خبر عاجل فيصل القاسم يرعب كل حكام الخليج ويكشف عن عدد المصابين من الحكام العرب بفيروس كورونا القاتل ويتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس بعد اصابتها بالفيروس الفتاك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/19 الساعة 11:53 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

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