شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: لمواجهة فيروس كورونا...روسيا تفاجئ الجميع وتقر هذا العلاج من القران الكريم..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مجلس المفتين في روسيا يوم الثلاثاء، بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير (مسجد موسكو الجامع) طلبا من الله لمنع تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلس المفتين في بيان : “اعتبارا من 17 مارس، وبمباركة سماحة المفتي رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، بدأت في مسجد موسكو الكبير تلاوة آيات من القرآن الكريم على مدار الساعة​​​”.

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وأضاف البيان: “في هذه الأيام تهدف تلاوة القرآن لتكون شكلا من أشكال مناشدتنا الله سبحانه وتعالى درء خطر تفشي فيروس كورونا في العالم بأسره”.

وبلغت حصيلة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع “وباء عالميا”، أكثر من 180 ألف إصابة و7,5 ألف وفاة عبر العالم حتى الآن، فيما لامس إجمالي الإصابات في روسيا 100 شخص.