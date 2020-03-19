شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن أخدود جوي سيستهدف اليمن السبت القادم..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء طقس عن مؤشرات على خرائط الطقس تشير إلى توقعات تشكّل أخدود جوي ممطر يمتد من اليمن جنوباً مرورا بوسط السعودية وينتهي في العراق.

وفي منشور رصده "يمن برس" قال خبير الطقس ابراهيم الكبسي، إنه من المتوقع تكّون أخدود جوي ممطر يمتد من اليمن جنوبا مرورا بوسط السعودية وينتهي في العراق، ابتداء من تاريخ 21 مارس السبت القادم وحتى 25 مارس.

جديد "الخليج 365"

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وأكد أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة بين يومي 21 و 25 مارس حيث يتوقع بعد مشيئة الله تعالى أن تتركز على محافظات الشرق كالمهرة وحضرموت وشبوة وتمتد تأثيراتها غربا إلى أبين والضالع ولحج وإب وتعز باﻹضافة إلى المرتفعات الغربية وأجزاء من محافظات مأرب والجوف والبيضاء.

وأوضح أن الأخدود الجوي الممطر الذي يمتد من اليمن جنوبا مرورا بوسط السعودية وينتهي في العراق حيث تشتد قوته هناك مسببا هطول أمطار غزيرة عليه وهذا بسبب التيار النفاث المداري النشط مع توافر منخفض يجذب تيارات رطبة جنوبية مما يؤدي إلى تشكل سحب ركامية قوية رعدية ممطرة.

وأضاف: سوف يتحرك هذا الأخدود جنوبا خلال الأيام القادمة ويمر بمعظم دول الخليج مسببا هطول أمطار غزيرة عليها وصولا إلى اليمن وتحديدا المحافظات الشرقية المهرة وحضرموت مسببا هطول أمطار غزيرة عليها وسيمتد تأثير هذه الحالة الممطرة إلى مناطق شبوة وأبين لحج والضالع وتعز وإب والمرتفعات الغربية ما بين يومي 21 مارس وحتى 25 مارس بفضل الله تعالى.