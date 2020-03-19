شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. طريقة سهلة لصناعة معقم اليدين في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اندفاع الكثيرين لشراء المعقمات والمطهرات خوفاً من العدوى بفيروس كورونا، بات من الصعب العثور عليها في المتاجر والصيدليات في العديد من دول العالم.

ولحل المشكلة، لجأ البعض إلى تصنيع معقم اليدين قادرا على قتل الفيروسات، من مواد متوفرة في المنزل، أو يسهل الحصول عليها من المتاجر.

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وقالت الكيميائية ميشيل وونغ من سيدني إن بعض الوصفات المنتشرة على الإنترنت جيد، وبعضها لا يقي من فيروس كورونا.

وأوضحت وونغ أن مفتاح صنع منتجك الخاص للتعقيم، هو التأكد من أن التركيز النهائي للكحول، الإيثانول في الخليط لا يقل عن 60%، لأن التركيز الأقل لن يكون فعالاً ضد الفيروس.

طريقة سهلة لصناعة معقم اليدين في المنزل

وتتضمن وصفة منظمة الصحة العالمية لتصنيع محلول مطهر ضد فيروس كورونا، الإيثانول بتركيز 96% بـ8.333 مل، وبيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% في حدود 417 مل، والغليسيرين بتركيز 98% في الـ145 مل.

مكونات الوصفة:

ثلث كوب من الإيثانول بتركيز 96%

ربع ملعقة صغيرة من الغليسيرين بتركيز 98%

ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين

نصف ملعقة من الماء المقطر

وتعطي هذه المكونات محلولاً معقماً بتركيز نهائي للإيثانول يصل إلى 80%، وهي نسبة ممتازة للقضاء على فيروس كورونا.

ويقتل الإيثانول أو الكلور بروتين الفيروس، أما الغليسيرين فيرطب اليدين، بينما يقتل بيروكسيد الهيدروجين أي بكتيريا متبقية.

وحذرت وونغ من الوصفات التي تعتمد على الزيوت العطرية مثل اللافندر، وشجرة الشاي، لغياب أي دليل حتى الآن على فاعليتها، حسب ديلي ميل البريطانية.