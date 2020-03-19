شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : هذا ما سيحدث في العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة وتشكيل غرف طوارئ واجراءات صارمة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت اللجنةُ الفنية لمواجهة الأوبئة بأمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، برئاسة أمين العاصمة حمود عُباد، عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والوقاية من الأمراض المعدية وفقاً للجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة.

حيث أقرت اللجنة بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين ومدراء المكاتب والأجهزة التنفيذية بالأمانة، الإغلاق المؤقت لصالات المناسبات والحمامات البخارية والتقليدية واستراحات الشيش والمسابح، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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كما أقرت اللجنة الإغلاق المؤقت للحدائق العامة والخاصة بدءً من يوم غد الخميس مع استغلال فترة الإغلاق لتأهيل وصيانة وتجديد الحدائق، وإلزام أصحاب ومالكي المولات التجارية وأسواق السوبر ماركت وأماكن التسوق المتنوعة بوضع معقمات صحية وأدوات رش في مداخل تلك الأسواق والمولات.

وأكدت اللجنة ضرورة التعميم لأصحاب صوالين الحلاقة بوضع كمامات وكفوف ولبس صحي للعاملين, إضافة إلى التعقيم المستمر للصوالين وأدوات الحلاقة.

وفي ما يخص وسائل النقل التي يعتمد عليها 70 في المائة من سكان العاصمة, كلفت اللجنة مكتب النقل بمتابعة مندوبي ومسئولي الفرز وخطوط النقل المنتشرة بكافة المديريات، إلزام وسائل النقل بعمل معقمات ووسائل رش يدوية فيها.

كما كلفت اللجنة فرق التفتيش والرقابة الميدانية لصحة البيئة بمكتب الأشغال بالنزول الميداني المكثف للمطاعم والبوفيات للاطلاع على مدى التزامها بنظافة خزانات المياه وإلزام مالكيها بالتعقيم الصحي والرش.

كما أقرت اللجنة تشكيل غرف طوارئ وعمليات مركزية برئاسة الوكيل المساعد للأمانة عبدالوهاب شرف الدين ومدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني وعدد من المعنيين.

وتم تكليف لجنة توعوية للتنسيق وتوجيه الفرق التوعوية بالأمانة للقيام بدورها في توعية المجتمع بأهمية النظافة وترسيخ الوعي البيئي والصحي.

وأكدت اللجنة العمل على تنفيذ حملة رش شاملة بالأمانة مطلع الأسبوع المقبل، وتكليف مكتب الصحة بتجهيز كميات كافية من مواد الرش والمعقمات لأماكن التجمعات وتكليف مشروع النظافة بإعداد برنامج لسير فرق الرش بالمديريات.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بمجال النظافة، كلفت اللجنة صندوق ومشروع النظافة بتوفير مستلزمات حماية ووقاية عمال وعاملات النظافة من كفوف وكمامات صحية وملابس وغيرها من المستلزمات الصحية.

وأكدت ضرورة مضاعفة جهود النظافة وإقرار فترة إضافية مدفوعة الأجر للعاملين بما يتناسب مع التوجهات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

وكلفت الجهات المعنية بإشعار محال تأجير الخيام بمنع التأجير مؤقتاً حتى إشعار آخر .

وأكد أمين العاصمة أهمية اضطلاع المكاتب والأجهزة المعنية بالأمانة بدورها في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كما أكد أن أمانة العاصمة ستدشن السبت المقبل أكبر عملية رش وتعقيم لأماكن التجمعات والأسواق والشوارع الرئيسة بمديريات الأمانة.

فيما أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة إلى أهمية تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وكان مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني ومدير إدارة الترصد الوبائي بالمكتب الدكتور عدنان جندس، أوضحا أنه تم تجهيز أربعة مراكز حجر صحي في عدد من المديريات، إضافة إلى تجهيز مركز العزل بمستشفى زايد للأمومة والطفولة بمديرية بني الحارث.

بدوره، أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر أهمية تعزيز التنسيق بين الأمانة والمحافظة من خلال اعتماد فرق صحية مشتركة بمداخل العاصمة.

وأشار إلى أن المسافرين والقادمين من الخارج يقصدون أمانة العاصمة بالدرجة الأولى ما يتطلب توفير وتجهيز مرافق وفنادق للحجر الصحي بهدف الوقاية من الفيروس.

فيما أكدت مداخلات ومقترحات عدد من وكلاء الأمانة ومدراء المكاتب التنفيذية أهمية تجهيز أماكن حجر صحية كافية وتشديد الإجراءات الوقائية خاصة للقادمين من خارج أمانة العاصمة.