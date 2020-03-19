اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد.. رقم مرعب في يوم واحد.. إصابة أكثر من 60 سعودي بفيروس كورونا ( تفاصيل )

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقم مرعب في يوم واحد.. إصابة أكثر من 60 سعودي بفيروس كورونا ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أن الحالات الـ (67) سجلت منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 في الشرقية، و13 في جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير. 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت أن العدد الأكبر من الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من: بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى أماكن الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

 

إصابة أكثر من 60 سعودي بكورونا
وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس #كورونا في السعودية إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الطبية، بحسب وزارة الصحة في المملكة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رقم مرعب في يوم واحد.. إصابة أكثر من 60 سعودي بفيروس كورونا ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا