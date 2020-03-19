شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب مراسل العربية والحدث في اليمن يفاجئ الجميع ويتنبأ بمصير القيادي الحوثي البخيتي ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاول مرة : مراسل العربية والحدث في اليمن يتنبأ بمصير القيادي الحوثي البخيتي ؟

في موقف هو الأول وجه الصحفي والإعلامي الدكتور محمد العرب المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث رسالة إلى محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي الانقلابية بعدما تنبأ بمستقبله .

جديد "الخليج 365"

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وقال العرب في رسالته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: اعدك يا ‎@M_N_Albukhaiti انني سأسعى جاهدا لمنحك فرصة في التعبير عبر مقابلة على سناب ‎محمد العرب ويمكنك حينها ان تطلب الصفح من الشعب اليمني والمارشال هادي .

وأضاف : عندما تكون أسير في قبضة الجيش الوطني اليمني اقول اسير لان اعرفك لا تتواجد في المعارك لذا احتمالية مقتلك مستبعدة .