شكرا لقرائتكم خبر عن يدوم 24 ساعة...تعرف على أقوى مطهر منزلي للتعقيم من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوصت منظمة الصحة العالمية، بمنظف رخيص الثمن كأحد المطهرات القوية التي يمكنها القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وفيما يلي طريقة التعامل الصحيح مع هذا المنظف كمطهر يدوم لمدة 24 ساعة:

جديد "الخليج 365"

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تحضير الكلور لتعقيم المنزل

- يعتبر محلول الكلور المخفف (كلور + ماء) منظف ومعقم أرضيات ذو فعالية قوية ولكن لا بد أن يكون بمستوى تركيز 0.05 في المائة أو يحضر بالطريقة الموضحة على عبوته لاستخدامه مخففا، ثم تنظف به أرضيات المنزل بعد تنظيفها بالصابون والماء أولًا، ويرش على الأسطح خاصة عند مداخل ومخارج المنزل ويترك دون مسح لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يبقى مفعوله كمطهر، حيث يبقى أثر تعقيمه لمدة 24 ساعة مما يحافظ على نظافة الأسطح.

- يمكنك إضافة فنجان من الكلور الى لتر من الماء للتنظيف والتعقيم .

- يجب تجهيز محاليل الكلور يوميًا لأن مفعول الكلور المخفف لا يتجاوز الـ24 ساعة، ومن ثم يتم تخزينه في مكان جافٍ وبارد في عبوات مغلقة ‏بإحكام بعيدًا عن ضوء الشمس، حتى لا يفقد شيئًا من مفعوله في التطهير.