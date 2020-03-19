شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :على رأس قوة عسكرية كبيرة...قائد ألوية الحماية الرئاسية يصل أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل قائد الوية الحماية الرئاسية الى محافظة ابين امس قادما من المملكة العربية السعودية. وأفاد مصدر عسكري بأن العميد الركن / سند الرهوة وصل على راس قوة عسكرية كبيرة واليات قادما من المملكة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد المصدر بأن الرهوة سيتولى قيادة قوات الجيش في أبين خلال الفترة القادمة. وتأتي عودة الرهوة وسط تصاعد التوتر بين مليشيا الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية .

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