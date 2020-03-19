شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : على وقع انتشار فيروس كورونا في البلاد...السلطات السعودية تفاجئ الجميع وتتخذ قرار جديد بحق الوافدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا بشأن العمالة الوافدة، على وقع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأصدر الأمن العام في السعودية، قرارًا بإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي، لمدة 14 یومًا من تاريخ القدوم، على جميع العمالة الوافدة من خارج المملكة، قبل الشروع في مباشرة أعمالهم.

جديد "الخليج 365"

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كما أكد الحساب الرسمي للأمن العام على “تويتر” أنه يجب على من تظھر علیھم أعراض تنفسیة من العمالة الموجودة خلال الوضع الراھن وذلك للوقایة من فیروس كورونا الجدید (كوفید – 19)، ومنعًا لانتشاره.

وفي وقت سابق اليوم، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تعليق العمل في منشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بُعد عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه والاتصالات)، وذلك في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص، بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن “40%” من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 171 حالة.

ورفعت المملكة حالة الطوارئ والتأهب العامة بالبلاد لمواجهة كورونا، وأعلنت هيئة كبار العلماء، مساء الثلاثاء، إغلاق المساجد ومنع إقامة جميع الصلوات، فيها باستثناء الحرمين، وذلك بعد يومين من تعليق العمل في كافة المصالح الحكومية، باستثناء 3 قطاعات يتعلق عملها بالأزمة الحالية بشكل مباشر.