شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن مصير المراكز التجارية والمطاعم ومحلات الحلاقة المخالفة لقرار الاغلاق في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت بلدية بريمان في أمانة محافظة جدة 117 مركزا تجاريا ومنشأة خالفت قرار إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية .

ورصدت «عكاظ» السعودية مهمات بلدية بريمان الفرعية أثناء حملتها على أكثر من 196 موقعا تجاريا واتضح مخالفة أحد المراكز الكبرى للقرار.

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وكشف رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني أنه تم إغلاق أحد المراكز الكبيرة وأخذ التعهدات اللازمة، كما تم أخذ التعهدات على 90 مطعما خالفت منع تقديم الأطعمة على مقاعدها.

فيما بلغ عدد المحلات التي تلقت الإشعارات 6 منشآت والإغلاقات 116 وإجمالي الزيارات 196.

ورصدت عدسة الصحيفة عددا من المخالفات وعمليات الإغلاق التي صدرت أغلبها ضد صالونات حلاقة تعمد أصحابها مخالفة القرارات باستقبال الزبائن سرا بعد التنسيق معهم عبر الهاتف وشملت جولة مراقبي بلدية بريمان عددا من المقاهي للتأكد من التزامها بقرار الإغلاق، كما شملت مستودعات وملاهي أطفال ومحلات لبيع المواد الغذائية.