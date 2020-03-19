شكرا لمتابعة خبر عن إذا ظهرت هذه العلامة في أذنك فأنت مصاب بـ ‘‘مرض القلب’’ القاتل.. شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ايام من اعتقال امير سعودي كبير .. ولى العهد محمد بن سلمان يباغت الجميع بتصريح ناري اثار الرعب والهلع في نفوس كبار الامراء والوزراء (نص التصريح ) شاهد جريمه مروعه.. أم “خليجية” تقتل أطفالها السبعه حرقا.. شاهد السبب الذي حيره الملاين من الناس!! جريمه لاتصدق.. (هزت الإمارات) لا تتناول شراب الزنجبيل في هذه الحالات فهو يتحول الى سم قاتل ويدمر حياتك !! خطير جداً.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد؟

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