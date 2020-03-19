شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق .. سيرك حقيقي للصوص يحاولون سرقة أشهر ساحر بالعالم فهل ينقلب السحر على الساحر ! شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >كان الساحر العالمي الشهير ديفيد كوبرفيلد يسير مع مساعدين عائداً إلى حافلة سياحية، عندما قام أربعة مراهقين بسرقته بواسطة سيارة سوداء، بعد عرضه في مركز الفنون المسرحية في ويست بالم بيتش الأمريكية.

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وذكر موقع سي بي أس نيوز الأمريكي أن لصان مسلحان خرجا من السيارة وطلبا من المجموعة تسليم ممتلكاتهم. وسلم أحد مساعدي كوبرفيلد أكثر من 400 دولار من جيوبه بينما تخلت الآخرى عن حقيبتها التي تحتوي على 100 دولار، وجواز سفرها، وتذاكر طائرة وهاتف محمول.

لكن كوبرفيلد لم يهتز وقلّب جيوبه من الداخل إلى الخارج حتى يكشف عن أن لا يوجد أي شيء فيها، رغم أنه كان يحمل جواز سفره ومحفظته وهاتفه الخلوي.

وقال كوبرفيلد لصحيفة بالم بيتش بوست: عندما غادر اللصوص في السيارة، قمت بقراءة رقم لوحة الترخيص واتصلت بالرقم 911.

وقال الموقع الأمريكي إنه ألقي القبض على أربعة مراهقين بعد ذلك بوقت قصير، وتم استرداد ممتلكات المساعدين. ووجهت إليهم تهمة السطو المسلح تم احتجازهم.

يذكر أن دايفيد كوبرفيلد المولود عام 1956، ساحر أمريكي وخبير في فن الوهم اسمه الحقيقي ديفيد سيث، وقد اقتبس اسم شهرته من رواية تشارلز ديكنز الشهيرة.

ومن أشهر عروضه إخفاء تمثال الحرية والعبور من خلال سور الصين العظيم وانشطاره إلى اثنين بواسطة منشار كهربائي، ويعتبر من أكثر أساتذه فن الوهم شهرة على مستوى العالم واستطاع تحقيق 12 رقما قياسيا في موسوعة غينس للأرقام القياسية…