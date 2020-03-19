شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يطارد زوجته بالسيارة ويواجهها بطريقة مرعبة ويقتلها بوحشة أفزعت كل محافظات السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة بعد تعرضها للطعن على يد زوجها في مدينة أبها بمنطقة عسير. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​​ وبحسب «الوطن» قالت المصادر أن الجريمة وقعت أمام منزل عائلة الضحية، حيث تبع الزوج زوجته وهي مستقلة سيارة أوبر عائدة لمنزل عائلتها حتى اصطدم بالسيارة وأخرج الزوجة منها وطعنها حتى الموت وذلك بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما ودامت نحو 8 أشهر.

وأضافت المصادر إن الزوج دكتور ثلاثيني يعمل بأحد المستشفيات الحكومية، وأن الضحية طُلقت من زوجها مرتين متتاليتين بسبب المشاكل الدائمة بينهما. مشيرة إلى أن لديها طفلان، أحدهما أنجبته الضحية في فترة الخلاف في بيت عائلتها. لافتة إلى أن الزوجة طوال مدة الخلاف ظلت في منزل عائلتها.

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