مليشيا الحوثي في صعدة تشيع دفعة جديدة من قياداتها (أسماء)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص: شيعت مليشيا الحوثي في محافظة صعدة، أمس، عددا من قادتها ومرافقيهم الذين لقوا مصرعهم في عدد من جبهات القتال.

فيما يلي أسماء القتلى: الرائد/ سياف العماري الرائد/عبدالسلام القبقوب عيضة جعامل عبدالعظيم النمري محمد الدرقان Advertisements زكريا القحوم عثمان شظب جمال عبدالله ناصر وسيم غيثان قاسم الحامس سليمان العبادي حسن الهدوي يحيى العنثري

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