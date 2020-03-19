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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 220 ألفا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 220 ألفا حول العالم

متابعات_الخليج 365

كشفت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 220 ألفا حتى صباح اليوم الخميس.

 

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 220 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

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ولفتت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969، واقترب عدد المتعافين من 86 ألفا.

 

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.

 

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