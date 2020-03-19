- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 220 ألفا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 220 ألفا حتى صباح اليوم الخميس.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 220 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.
ولفتت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969، واقترب عدد المتعافين من 86 ألفا.
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 220 ألفا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.