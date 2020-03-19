شكرا لبحثكم عن خبر شاهد من تكون الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الأنظار بجمالها الذي يفوق الخيال‘‘..(صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/19 الساعة 10:06 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

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