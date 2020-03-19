شكرا لمتابعة خبر عن هام جدا : الدراسات والأبحاث تفجر مفاجاة صادمة ..وتكشف أصحاب فصيلة الدم هذه هم الأكثر تعرضا للخطر والإصابة بفيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجد أكاديميون صينيون أن الأفراد أصحاب زمرة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، مقارنة بأصحاب الزمرة O.

ووجدت الدراسة التي أُجريت في ووهان، مركز تفشي المرض، أن الأشخاص أصحاب زمرة الدم A أكثر عرضة للوفاة من COVID-19.

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وفي عموم السكان، تعد زمرة الدم O (نحو 34%) أكثر شيوعا من A (نحو 32%)، ومع ذلك، من بين مرضى COVID-19 فإن أصحاب زمرة الدم O يمثلون 25% فقط، في حين أن المرضى بزمرة الدم A يشكلون 41%. فصيلة الدم الأكثر تعرضاً بفيروس كورونا

ولم يتم بعد فحص العلاقة المثيرة للجدل هذه، من قبل أكاديميين آخرين في مراجعة الأقران، كما أن الباحثين غير قادرين على تفسير سبب اختلاف العدوى حسب زمرة الدم.

وقام الباحثون في الصين بتقييم 2173 شخصا، شُخّصت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، بمن فيهم 206 أشخاص ماتوا بعد الإصابة بالفيروس، من 3 مستشفيات في مقاطعة هوبي.

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وقارن الأكاديميون بيانات مرضى ووهان المصابين، بـ3694 شخصا غير مصاب في المنطقة نفسها.

ومن بين 206 مرضى في الدراسة توفوا، امتلك 85 من الأفراد زمرة الدم A، أي ما يعادل 41% من جميع الوفيات. ولدى سكان ووهان الأصحاء، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، 34% من الناس هم من أصحاب زمرة الدم A.

وفي مجموعة الدراسة، امتلك 52% من الأفراد الذين لقوا حتفهم زمرة الدم O، ما جعلهم يشكلون نحو ربع جميع الوفيات.

ويشير الباحثون إلى أن مجموعة دراسة أكبر ستجعل الأرقام أكثر موثوقية.

وكتب فريق البحث: “ارتبطت مجموعة زمرة الدم O بانخفاض خطر الوفاة، مقارنة بالمجموعات الأخرى. وعلى العكس من ذلك، ارتبطت زمرة الدم A بزيادة خطر الوفاة مقارنة بغيرها”.

ويعتقد الباحثون أن هذه العلاقة قد تكشف عن أن الأشخاص أصحاب زمرة الدم O، أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الفتاك.

وكتب الفريق في الورقة البحثية، التي لم تخضع بعد للمراجعة ولكن نُشرت على الإنترنت عبر medrxiv: “قد يحتاج الأفراد أصحاب زمرة الدم A، إلى حماية معززة بشكل خاص لتقليل فرص الإصابة. وقد يكون من المفيد إدخال فصائل الدم ABO في كل من المرضى والعاملين الطبيين كجزء روتيني من إدارة Sars-CoV-2 وغيرها من عدوى فيروسات كورونا، للمساعدة في تحديد خيارات الإدارة وتقييم مستويات التعرض للمخاطر”.

فصيلة الدم الأكثر تعرضاً بفيروس كورونا

وقال الخبراء إنه إذا كنت من أصحاب زمرة الدم A، فلا داعي للذعر، فهذا لا يعني أنك ستصاب بنسبة 100%. وإذا كنت من أصحاب الزمرة O، فهذا لا يعني أنك آمن تماما أيضا. وما تزال بحاجة إلى غسل يديك واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون زمر الدم: A وB وAB لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالأشخاص الذين يملكون زمرة الدم O.

وتزعم دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يملكون زمرة الدم A، لديهم خطر أعلى بنسبة 24% للإصابة بالنوبات القلبية، من الأشخاص أصحاب زمر الدم AB أو O.

ويذكر أن فيروس «كورونا» تسبب في وفاة 8 آلاف شخص وإصابة حوالي 200 ألف حتى الآن.