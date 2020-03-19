شكرا لمتابعة خبر عن بعد ايام من اعتقال امير سعودي كبير .. ولى العهد محمد بن سلمان يباغت الجميع بتصريح ناري اثار الرعب والهلع في نفوس كبار الامراء والوزراء (نص التصريح ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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