شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الطفلة "سحر" ابنة أبو حاتم نجم "باب الحارة"..شاهد كيف صعقت الجميع بجمالها وتحولت الى حورية تسير على الارض (شاهد صور مذهلة تسلب العقول) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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