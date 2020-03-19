شكرا لقرائتكم خبر عن هام ..الملك سلمان يصدر قرارا صادما بحق هذه الطائفة ويقوم بفعل قلب موازيين المملكة رأسا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء؛ قرارًا عاجلًا بشأن جلسات مجلس الوزراء، في ظل ما تشهده المملكة من إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

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ونقل موقع "سبق" عن مصادر، أن "الملك سلمان"، وجه بتأجيل جلسات مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الجاري والمقبل؛ تماشيًا مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أن "تعليق جلسات مجلس الوزراء السعودي لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي".

وأضافت: "جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة".

وكانت الحكومة السعودية، قررت في وقت سابق تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يومًا، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.

وسجلت السعودية عشرات الإصابات بفيروس كورونا، وعزلت منطقة القطيف ذات الغالبية الشيعية بسبب القادمين من إيران والحاملين للفيروس، وعلقت العمرة داخليًا وخارجيًا وأغلقت صحن المطاف، ومنعت رحلات الطيران.