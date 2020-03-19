شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..فنانة لبنانية فاتنة جدا تثير جمهورها بحركات للوجه والجسد وهذا ما حدث لحسابات الفنانة على منصات التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >أثارت مقاطع فيديو تيكتوك سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية الجميلة تفاعلا كبيرًا بين محبي ومتابعي الفنانة.

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وتحظى حسابات الفنانة سيرين عبد النور على منصات التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – انستغرام – تيك توك) متابعة عالية وكبيرة.

وقامت الفنانة اللبنانية في الفترة الماضية بنشر العديد من مقاطع الفيديو على حساب تيك توك مما اثار تفاعلا واسعا بين متابعيها على كافة الحسابات الخاصة.

وقام المتابعين والمحبين بتداول مقاطع الفيديو عبر موقع تويتر حيث قام الكثير من الاشخاص بتقليدها وبتمثيل الدور الذي تقدمه “عبد النور”.

وظهرت الفنانة اللبنانية الجميلة في مقاطع الفيديو وحيدة وهي تقلد أصوات بعض الممثلين بطريقة مضحكة جذيت الملايين.

ومقطع الفيديو عبارة عن صوتين أصليين من مسلسل أو فيلم لكن على سيرين أن تقلد أحد الأصوات بشرط اتقان الصوت مع تعبيرات الوجه والجسد.

وتعتمد مقاطع الفيديو التي نشرت على سرعة البديهة خاصة وأنها تقلد صوت ممثلين وأشخاص لذلك على سيرين عبد النور أن تكون سريعة البديهة والاستجابة.

وذلك من أجل أن يكون صوتها مطابق للصوت المقلد، وقد نجحت سيرين عبد النور بشكل مميز وكبير في تقليد تلك الأصوات.

مقاطع فيديو تيكتوك سيرين عبد النور انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر.

ولاقت فيديوهات “سيرين” بعض التغييرات حيث قام محبي ومتابعي الفنانة اللبنانية بتقليد الصوت الأخر من الفيديو المضحك.

محبي الفنانة اللبنانية قاموا باستخدام فيديوهات سيرين عبد النور واضافة مقاطع فيديو لشخصيتهم مقلدين الصوت الأخر بتعبيرات الوجه والجسد.

ومن الأصوات التي قلدتها سيرين مقطع فيديو لـ (بكيرا وزغلول) حيث أثارت الكثير من التفاعل المضحك والجميل بين محبي الفنانة الجميلة.

وتفاعل الجمهور مع هذه الفيديوهات الجميلة مبدين اعجابهم بما تقدمه الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.