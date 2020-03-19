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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا تحتاج الى طبيب ولا الذهاب الى المستشفى..عليك القيام بنفسك بهذه الخطوة البسيطة عندما تستيقظ من نومك لتعرف اذا كنت مصاب بفيروس كورونا القاتل ام لا

2020/03/19 الساعة 07:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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