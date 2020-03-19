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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تباغت الجميع وتتخذ اجراءات قاسية ضد احد وزرائها بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل ..شاهد صورة واسم الوزير وكيف تعاملت معه السلطات بعد الاصابة

2020/03/19 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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