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صنعاء - ياسمين الخيامي - بلد عربي يقلب الطاولة على رؤوس اليمنيين ويعاملهم بطريقة مرعبة رغم ان اليمنيين يحبون هذا البلد وشعبه اكثر من اي دولة عربية (صورة صادمة لكل اليمنيين )

2020/03/19 الساعة 07:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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