مأرب: الأمن يضبط 200 كيلو حشيش أثناء تهريبها لمليشيا الحوثي بصنعاء

تمكنت، الأجهزة الأمنية، بمحافظة مأرب، من ضبط مائتي كيلو حشيش مخدر، أثناء محاولة تهريبه على متن شاحنة نقل متوسط (دينا) إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، بصنعاء.
ونقلت وكالة سبأ، عن مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، قوله، "إن أفراد إحدى النقاط الأمنية على الخط الدولي الرابط بين مأرب وصنعاء، ضبطوا الكمية أثناء عملية التفتيش كانت مخفية باحتراف بين أكياس البطاطس التي تحملها الدينا إلى العاصمة صنعاء".
وأشاد العميد حُميد بمستوى الحس واليقظة الأمنية التي يتمتع بها منتسبو الأجهزة الأمنية، واحترافيتهم في الأداء وإحباط الكثير من العمليات الإجرامية قبل وقوعها وضبط الكثير من المطلوبين للعدالة والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.
وأضاف العميد حُميد الى انه سيتم إحالة المضبوطات مع المتهم إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الأولية.
يأتي هذا بعد يوم واحد من إبطال الأجهزة الأمنية لعبوة ناسفة تم زرعها في أحد الأسواق العامة بمدينة مأرب.
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