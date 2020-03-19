شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف يمكنك فحص نفسك خلال 15 ثانية فقط.. إجراء يومي بسيط يؤكّد خلوك من “كورونا” وإذا ظهرت هذه الأعراض يمكنك شرب هذا المشروب للقضاء عليها والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الخميس 19 مارس 2020 05:00 صباحاً - دراسة تكشف يمكنك فحص نفسك خلال 15 ثانية فقط.. إجراء يومي بسيط يؤكّد خلوك من “كورونا” وإذا ظهرت هذه الأعراض يمكنك شرب هذا المشروب للقضاء عليها

مع تفشي الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم، وارتفاع أعداد الإصابات إلى نحو 160 ألفاً ووفاة نحو 6 آلاف شخص، بات لزاماً على كل شخص أن يأخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس القاتل. وذكرت دراسة حديثة لجامعة ستامفورد الأميركية، أنه يمكنك التأكّد من الإصابة أم لا بفيروس كورونا من خلال إجراءٍ يومي لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة. Advertisements وهذا الإجراء بحسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية” عن الدراسة، هو أخذ نفس عميق ثم قم بكتمه لمدة 10 أو 15 ثانية بعد استيقاظك من النوم صباحاً، فإن استطعت ذلك دون أن تسعل إذاً فأنت سليم من “كورونا”، وإن أصابك سعال أو تشنجات فاذهب فوراً للطبيب.

هذا الإجراء الوقائي البسيط جاء في أحدث دراسة للجامعة الأميركية للكشف عن الإصابة بـ “كورونا” من عدمه، حيث يقوم به الشخص بنفسه، قبل ظهور أيّ أعراض حقيقية مثل السعال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم. وأوصت الدراسة بشرب الماء كل 15 دقيقة وعدم ترك الحلق جافاً، والمحافظة على تعقيم اليدين وغسلهما باستمرار وتطهير الأسطح المعدنية داخل المنزل والأماكن العامة. ويحقّق فيروس كورونا المستجد انتشاراً بشكل سريع في دول العالم واحدة تلو الأخرى، ولم يعد خطر العدوى قائماً في الصين فحسب، حيث سجّلت أول إصابة؛ بل أضحى الخطر محدقاً بالجميع. ورغم نجاح إجراءات الحجر الصحي، على غرار ما حصل في مقاطعة هوبي- وسط الصين، حيث ظهر المرض لأول مرة، يقول الخبراء إنه من المستحيل أن يتم الفصل بنجاح كامل بين المرضى والمعافين، في ظل سماوات مفتوحة وحدود لم تكن تعرف الإغلاق إلا نادراً.

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