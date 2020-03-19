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كتبت ياسمين التهامي في الخميس 19 مارس 2020 05:00 صباحاً - ترامب يتخذ قرارًا “طال انتظاره” بسبب كورونا.. ويكشف عن آخر ما وصل له “اللقاح ضد الفيروس”!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بلاده، كما أعلن إغلاق الحدود مع كندا متعهداً بألا يؤثر ذلك على الحركة التجارية بين البلدين. وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، الأربعاء، إلى إحراز العلماء الأميركيين تقدمًا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، مضيفاً “سنهزم عدونا غير المرئي في أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن”. Advertisements وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث عن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا.

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