شكرا لمتابعة خبر عن هل تتكرر عاصفة التنين بعُمان؟.. شاهد بالفيديو والصور التنيين سبضرب السلطنة والسلطات تحذر وتكشف موعد البداية والنهاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، من منخفض جوي سيضرب البلاد خلال يومين وسط تخوف بين النشطاء على تويتر من تكرار سيناريو “عاصفة التنين” في مصر والتي تخطت خسائرها 800 مليوم جنيه بحسب السلطات المصرية.

وجاء في تقرير الهيئة العامة للطيران المدني، بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي ابتداء من مساء يوم الجمعة، ويستمر حتى يوم الاثنين وتكون ذروة التأثير من مساء يوم السبت إلى يوم الأحد.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

قرار عاجل وصادم .. من سلطنة عمان تطالب السياح بمغادرة البلاد فورًا

عاجل وخطير جدآ : مناورات عسكرية في شقرة والقائد الصبيحي يعلن جاهزية القوات ومنتظر لاوامر الرئيس هادي والتحالف (فيديو وتفاصيل)

عاجل : 5 انباء سارة للقضاء على فيروس كورونا (تعرف عليها)

الجيش اليمني : يعلن عن انتصارات جديدة في «قانية» وانهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين

عاجل : الجيش اليمني يحصل على اول صيد ثمين في محافظة الجوف

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

كما شددت على ضرورة التقيد التام من قبل المواطنين والمقيمين بقرارات وتوصيات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فیروس کرونا (كوفيد 19) وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط الحبات البرد على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وأجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

هذا وأشارت الهيئة بأنه الحالة الجوية سيصاحبها هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على محافظتي الوسطى وظفار يومي الجمعة والسبت الموافق 20 و 21 مارس تؤدي إلى تصاعد الأتربة و الغبار، و يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة على المحافظات الشمالية للسلطنة.

Advertisements

ويكون البحر متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار.

عاصفة التنين وخسائر كبيرة في مصر

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ تكليفات السيسي، بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستعادة كفاءة العمل بكافة مرافق الدولة.

وأوضح مدبولي أن خسائر الدولة من موجة الأمطار السابقة بلغت 800 مليون جنيه مصري (نحو 51 مليون دولار)، وذلك في قطاعات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف، والطرق، والنقل والسكك الحديدية، مشيراً إلى أن سيتم العمل على سرعة إيجاد حل شامل ومتكامل لشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدد من التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الأكثر تأثراً.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت وفاة 20 شخصا جراء الظروف الجوية السيئة التي لم تشهد مثلها البلاد منذ ما يقرب من 40 عاما.

وقررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقي